Педриньо: Цель Шахтер — групповой этап Лиги чемпионов

Футболист оценил жеребьевку квалификации турнира.

Полузащитник донецкого Шахтера Педриньо прокомментировал предстоящие игры против Генка в рамках квалификации Лиги чемпионов.

" Независимо от того, какой соперник нам достался, мы тренируемся и готовимся ответственно абсолютно к каждому. Понимаем, чтобы побеждать, на поле нужно выкладываться максимально.

Еврокубковые матчи – всегда испытание, но мы верим в себя, постараемся хорошо подготовиться, чтобы пройти дальше. Цель – групповой этап. Большого опыта встреч с бельгийскими клубами у меня нет, но мы прекрасно понимаем, что поединок будет непростым.

Сейчас футбол на техническом уровне очень вырос и прибавил, поэтому вся команда должна быть готова, чтобы себя проявить", — сказал Педриньо.

Напомним, поединки между Шахтером и Генком состоятся 3 августа и 10 августа. Первая встреча для команды Де Дзерби пройдет на поле соперника.

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