Марлон: Кто бы ни стоял на пути, ДНК Шахтера — демонстрировать наилучший футбол

19 июля 2021

Марлон, ФК Шахтер

Футболист рассказал о предстоящих играх с Генком.

Защитник донецкого Шахтера Марлон прокомментировал результаты жеребьевки квалификации ЛЧ, в результате которой клуб встретится с бельгийским Генком.

"Генк – хороший клуб. В любом случае Лига чемпионов – это тот турнир, то соревнование, в котором простых команд нет. Мы должны понимать это и сделать все, чтобы выиграть и пройти дальше.

Но кто бы ни стоял на пути, ДНК нашей игры остается одной и той же – демонстрировать наилучший футбол.

Несомненно, тренерский штаб подготовит команду, принимая во внимание свою философию, а мы постараемся воплотить ее на поле", — сказал Марлон.

Напомним, поединки между Шахтером и Генком состоятся 3 августа и 10 августа. Первая встреча для команды Де Дзерби пройдет на поле соперника.

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Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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