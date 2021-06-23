Приштина и Интер Эскальдес вышли в финал предварительного раунда Лиги чемпионов

Прошли первые игры предварительного раунда нового сезона Лиги чемпионов.

Вечером, 22 июня, прошли полуфинальные поединки предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В первом полуфинале Приштина из Косово обыграла представителя Сан-Марино Фольгоре со счетом 2:0, а во втором андоррский Интер Эскальдес был сильнее фарерского ХБ Торсхавна — 1:0.

Таким образом, в финале мини-турнира в рамках предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют Приштина и Интер Эскальдес. Матч пройдет 25 июня на Фарерских островах.

Победитель этой пары получит путевку в первый раунд основной квалификации турнира и сыграет против бывшего клуба украинского тренера Сергея Реброва — Ференцвароша из Венгрии.

В свою очередь Фольгоре и Торсхавн сыграют во втором отборочном раунде Лиги конференций.