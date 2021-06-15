Состоялась жеребьевка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

15 июня 2021

УЕФА

В первой стадии квалификации примут участие 34 команды.

Сегодня, 15 июня, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победители этой стадии отправятся во второй этап отбора, а проигравшие будут отправлены во второй раунд Лиги Конференций.

Группа 1

Фола (Люксембург) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар)*
Слован Братислава (Словакия)* — Шэмрок Роверс (Ирландия)
Мальме (Швеция)* — Рига (Латвия)
Буде-Глимт (Норвегия) — Легия (Польша)*

Группа 2

Коннас-Ки (Уэльс) — Алашкерт (Армения)*
ХИК (Финляндия) — Будучность Подгорица (Черногория)*
ЧФР (Румыния)* — Борац Баня-Лука (Босния и Герцоговина)
Шкендия (Северная Македония)* — Мура (Словения)

Группа 3

Теута (Албания) — Шериф (Молдова)*
Динамо Тбилиси (Грузия)* — Нефтчи (Азербайджан)
Маккаби Хайфа (Израиль) — Кайрат (Казахстан)*
Лудогорец (Болгария)* — Шахтер Солигорск (Беларусь)

Группа 4

Ференцварош (Венгрия)* — победитель предварительного раунда**
Жальгирис (Литва)* — Линфилд (Северная Ирландия)
Флора (Эстония)* — Хибернианс (Мальта)
Динамо Загреб (Хорватия)* — Валюр (Исландия)

* сеяные команды

** Предварительный раунд

Фольгоре (Сан-Марино) / Приштина (Косово) / ХБ (Фарерские острова) / Интер (Андорра)

Источник: Официальный сайт УЕФА

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