лента новостей

21:54

Состоялась жеребьевка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

15:59

Состоялась первая жеребьевка нового сезона Лиги чемпионов

19:36

УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов

21:59

Барселону, Реал и Ювентус могут исключить из Лиги чемпионов на 1-2 сезона

20:40

Зинченко: Весь сезон мы работали как животные, но этого оказалось недостаточно

19:50

УЕФА представил сборную Лиги чемпионов сезона-2020/2021

00:14

Фердинанд раскритиковал действия Зинченко при пропущенном голе в финале Лиги чемпионов

22:56

Эдерсон: К сожалению, все пошло не так, как мы хотели, мы все перепробовали

21:59

Рюдигер извинился перед Де Брюйне

17:53

Капелло: Гвардиола ошибся со стартовым составом на финал Лиги чемпионов