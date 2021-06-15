Барселона, Реал и Ювентус примут участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов — СМИ

15 июня 2021

Лука Модрич, getty images

УЕФА не станет исключать трех бунтарей из главного еврокубкового турнира.

Барселона, Реал и Ювентус смогут принять участие в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как  утверждает портал El Partizado de COPE, испанские клубы уже получили соответствующее сообщение от УЕФА.

Что касается Ювентуса, то Goal информирует о том, что туринцев также допустят к участию в главном еврокубковом турнире.

Отметим, что исключение из Лиги чемпионов грозило Реалу, Барселоне и Ювентусу из-за отказа выходить из числа участников Суперлиги.

Напомним, что представители Суперлиги подали официальный иск в Суд Европейского Союза, после чего УЕФА и ФИФА получили предупреждение от Министерства юстиции Швейцарии, что они не могут наказать клубы, которые не захотели покидать Суперлигу.

Источник: Goal.com

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