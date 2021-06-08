Состоялась первая жеребьевка нового сезона Лиги чемпионов

08 июня 2021

УЕФА

По итогам первой жеребьевки сформировались пары предварительного раунда квалификации.

Сегодня, 8 июня, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов.

Победитель этого мини-турнира получит желанную путевку в первый раунд квалификации самого престижного клубного турнира Европы.

В первом полуфинальном матче между собой сыграют са-маринский Фольгоре и Приштина из Косово. Во втором полуфинале встретятся фарерский Торсхавн и андорский Интер Эскальдес.

Полуфинальные матчи предварительного раунда пройдут 22 июня, а финал запланирован на 25 июня.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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