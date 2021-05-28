Гюндоган получил повреждение перед матчем с Челси

Немецкий полузащитник может пропустить решающий поединок.

Манчестер Сити продолжает подготовку к финальному матчу Лиги чемпионов против Челси.

Как сообщает Mancheter Evening News, "горожане" могут остаться без полузащитника Илкая Гюндогана в данной встрече.

Немецкий футболист прихрамывал, когда покидал поле после тренировочной сессии, однако о тяжести его травмы не сообщается.

Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.