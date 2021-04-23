Гюндоган: Новый формат Лиги чемпионов — это всего лишь меньшее из зол в сравнении с Суперлигой

Хавбек "горожан" высказался о главном клубном футбольном турнире.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган высказался о реформе Лиги чемпионов на фоне отказа клубов от участия в Суперлиге Европы.

"В свете происходящего вокруг Суперлиги... Не могли бы мы обсудить также и новый формат ЛЧ? Больше, больше, больше матчей, и при этом никто не думает об игроках.

Новый формат Лиги чемпионов – это всего лишь меньшее из зол в сравнении с Суперлигой.

ЛЧ в нынешнем виде отлично работает и является самым популярным клубным турниром в мире – для нас, игроков, и для фанатов", – написал немецкий хавбек в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что АПЛ хочет изменить регламент, чтобы исключать "суперлиговцев".