Гюндоган: Новый формат Лиги чемпионов — это всего лишь меньшее из зол в сравнении с Суперлигой

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган высказался о реформе Лиги чемпионов на фоне отказа клубов от участия в Суперлиге Европы.
"В свете происходящего вокруг Суперлиги... Не могли бы мы обсудить также и новый формат ЛЧ? Больше, больше, больше матчей, и при этом никто не думает об игроках.
Новый формат Лиги чемпионов – это всего лишь меньшее из зол в сравнении с Суперлигой.
ЛЧ в нынешнем виде отлично работает и является самым популярным клубным турниром в мире – для нас, игроков, и для фанатов", – написал немецкий хавбек в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что АПЛ хочет изменить регламент, чтобы исключать "суперлиговцев".