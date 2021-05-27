Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на финал Лиги чемпионов

Футболист сборной Украины сможет помочь "горожанам" в борьбе за главный еврокубковый трофей.

Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил список футболистов, которые попали в заявку "горожан" на финальный матч Лиги чемпионов против лондонского Челси.

В список игроков из 24 футболистов попал универсал сборной Украины Александр Зинченко, которому вскоре после финала еврокубкового турнира предстоит представлять национальную команду на Евро-2020.

Вратари: Эдерсон, Зак Стеффен, Скотт Карсон, Джеймс Траффорд.

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Натан Аке, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Бенджамен Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия.

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родриго, Кевин Де Брейне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Рияд Марез, Фил Фоден.

Нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро, Ферран Торрес.

Напомним, финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Челси пройдет в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.