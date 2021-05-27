Челси объявил заявку на финал Лиги чемпионов

Тренерский штаб Челси во главе с Томасом Тухелем объявил заявку на финальный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Об этом сообщает пресс-служба "синих".
В списке названных игроков можно выделить двух футболистов, которые продолжают восстановление после травм — вратарь Эдуар Менди и полузащитник Нголо Канте.
Вратари: Эдуар Менди, Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро.
Защитники: Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Тьяго Сильва, Курт Зума, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Эмерсон.
Полузащитники: Жоржиньо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Билли Гилмор, Кай Хаверц, Тино Анджорин.
Нападающие: Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер, Оливье Жиру, Хаким Зийеш.
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Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.