Челси объявил заявку на финал Лиги чемпионов

27 мая 2021

Игроки Челси, Getty Images

Томас Тухель в финальном матче турнира будет рассчитывать на 25 футболистов.

Тренерский штаб Челси во главе с Томасом Тухелем объявил заявку на финальный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Об этом сообщает пресс-служба "синих".

В списке названных игроков можно выделить двух футболистов, которые продолжают восстановление после травм — вратарь Эдуар Менди и полузащитник Нголо Канте.

Вратари: Эдуар Менди, Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро.

Защитники: Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Тьяго Сильва, Курт Зума, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Эмерсон.

Полузащитники: Жоржиньо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Билли Гилмор, Кай Хаверц, Тино Анджорин.

Нападающие: Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер, Оливье Жиру, Хаким Зийеш.

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Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Источник: ФК Челси

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