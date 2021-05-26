Гвардиола: Сомневаюсь, что титул АПЛ как-то поможет нам в финале против Челси

Наставник Манчестер Сити обсудил обстановку в команде перед грядущим финалом Лиги чемпионов УЕФА.

Уже в скором времени нас ожидает главный поединок клубного сезона — финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между английскими Манчестер Сити и Челси на поле стадиона португальского стадиона Драгау.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола за несколько дней до ключевого противостояния обсудил с журналистами обстановку внутри его команды в преддверии ответственного противостояния.

"Парни готовы. Я знаю, насколько хорош каждый из них по отдельности и насколько они сильны как единый коллектив. Мне уже не по силам что-то поменять за оставшиеся одну-две тренировки.

Мы знакомы с каждый уже не один год, но стартового состава на предстоящую игру у меня все еще нет даже в голове.

Челси играет в достаточно компактный футбол в обороне, но при этом их фланги могут располагаться максимально широко. Они невероятно надежно играют в зона перед штрафной, из-за чего создают проблемы для всех команд.

Я могу их только поздравить с тем, что они нас уже дважды обыграли по ходу текущего сезона (за один календарный месяц — во втором круге чемпионата и Кубке). Нам предстоит еще один финал, поэтому посмотрим, смогут ли они это повторить. Мы стали чемпионами Англии в этом году, но я сомневаюсь, что это нам как-то поможет в предстоящей игре.

Мы уже довольны тем, что вышли в финал, но прекрасно понимает, что если у вас нет огромного желания победить, то тогда невозможно выиграть в Лиге чемпионов", — подытожил испанский специалист.

Матч Манчестер Сити — Челси состоится 29 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.