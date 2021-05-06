Тьяго Силва: Грустно, что ПСЖ не прошел в финал

06 мая 2021

Тьяго Силва, getty images

Центрбек "синих" хотел бы видеть парижан в главном матче турнира.

Защитник Челси Тьяго Силва поделился мыслями о победе над Реалом в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

"Это был очень сложный матч. Нам удалось сделать все, что мы планировали. Поздравляю всех с прекрасной игрой. Чтобы хорошо играть в футбол, нужно получать от него удовольствие. Сейчас мы должны хорошо отдохнуть перед финалом.

Это особенное событие для нас с Тухелем. К сожалению, ПСЖ не справился со своей задачей, мне было очень грустно.

Приезд Томаса Тухеля изменил многое, мы это заслужили. Это не месть ПСЖ… они приняли решение (не продлевать контракт с Силвой — ред.), мне было грустно, но самое главное сейчас — быть здесь с Челси", — сказал бразилец.

Ранее нападающий Челси Тимо Вернер высказался о поединке против "сливочных".

Источник: RMC

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