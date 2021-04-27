Марез: Поражение от Лиона стало самым большим разочарованием в моей карьере, нужно обыграть ПСЖ

Алжирец — о предстоящей игре против парижан.

Вингер Манчестер Сити Рияд Марез оценил шансы свой команды и поделился мнением о ПСЖ, с которым "горожане" сыграют в полуфинале Лиги чемпионов.

"В прошлом сезоне мы все остались очень разочарованы. Проблема была в том, что после поражения мы сразу отправились в отпуск, когда надо было думать уже исключительно о новом сезоне и переключиться.

Перед этим нам надо было продолжать борьбу за чемпионский титул, но прошлый сезон... Поражение от Лиона стало самым большим разочарованием в моей карьере. В текущем розыгрыше это помогло — мы очень хотели пробиться дальше".

Также Марез рассказал, за счет чего его команда может добиться успеха в ЛЧ.

"Мальчишкой ты мечтаешь играть на таких стадиях, полуфиналы, финалы... Теперь мы здесь. Необходимо сыграть достойно, как мы делаем это в премьер-лиге или Кубке лиги, как против Астон Виллы.

Надо играть так же. Все понятно, но полуфинал — это не конечная цель. Мы должны доказать, что заслуживаем места в финале. Постараемся это сделать", — сказал Марез.

Напомним, что ПСЖ примет Манчестер Сити завтра, 28 апреля. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данной встречи.