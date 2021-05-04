Марез — второй игрок клуба АПЛ, который забил в обоих полуфиналах

Алжирский вингер вошел в историю турнира.

Манчестер Сити в рамках ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов принимает на своем поле Пари Сен-Жермен.

Счет в матче открыл Рияд Марез, удачно подоспев на добивание в чужой штрафной после отличной комбинации "горожан". Несколько позже вингер оформил дубль.

Как сообщает Squawka, алжирец — второй футболист из клуба АПЛ, который смог забить в обоих полуфиналах. Первым стал Садио Мане в 2018 году.

Матч Манчестер Сити — ПСЖ начался в 22:00 по киевскому времени. На Football.uaдоступна текстовая онлайн-трансляция поединка.