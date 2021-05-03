Флоренци: Если будем играть как в первом тайме в Париже, мы сможем одолеть Манчестер Сити

Итальянский защитник парижан поделился своими эмоциями накануне матча с Манчестер Сити.

Защитник ПСЖ Алессандро Флоренци прокомментировал предстоящий ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Если будем играть как в первом тайме в Париже, мы сможем одолеть Манчестер Сити. Конечно, нам нужно будет так играть все 90 минут. И это будет нелегко. Но мы, на мой взгляд, команда, способная добиваться таких результатов. Мы едем туда, и нам нечего терять, поэтому мы будем играть изо всех сил.

В таком матче не чувствуешь усталости. По правде говоря, этого не чувствуешь, потому что есть мотивация, есть гордость, есть команда, есть город, который надеется на хороший результат. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы предложить болельщикам нечто историческое. Мы должны верить в себя и избавиться от негативных мыслей.

Если начинать думать о такой серьёзной задаче за 3-4 дня, можно подойти к игре измученным. Мы выйдем на поле с открытым сердцем, с гордостью и огромным желанием преуспеть, чтобы войти в историю", — приводит слова Флоренци официальный сайт парижан.

Напомним, матч Манчестер Сити — ПСЖ состоится во вторник, 4 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.