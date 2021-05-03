Мбаппе и Гуйе полетели на ответную игру против Манчестер Сити, несмотря на травмы

Французский чемпион опубликовал заявку на полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Уже во вторник, 4 мая, состоится ответный полуфинальный поединок в рамках Лиги чемпионов УЕФА между английским Манчестер Сити и французским Пари Сен-Жермен. "Горожане", после успешного выезда в столицу Франции, ведут в двухматчевой серии со счетом 2:1.

Накануне противостояния, коллектив Маурисио Почеттино опубликовал конечный вариант своей заявки на предстоящую игру. Сразу стоит отметить, что существенных кадровых потерь за отчетную неделю у действующих чемпионов Франции не произошло, хотя ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у нападающего Килиана Мбаппе.

Также, в итоговом списке можем наблюдать присутствие получившего повреждение по ходу последнего матча национального первенства против Ланса (2:1) Идрисса Гуйе, однако пресс-служба уточняет, что участие сенегальского полузащитника в предстоящей игре не гарантировано.

Заявка ПСЖ на ответную игру против Манчестер Сити:

Голкиперы: Кейлор Навас, Матиас Рандриамами, Серхио Рико, Янис Сайдани.

Защитники: Митчел Баккер, Колин Дагба, Абду Диалло, Алессандро Флоренци, Тило Керер, Преснель Кимпембе, Лавин Кюрзава, Маркиньос.

Полузащитники: Юлиан Дракслер, Идрисса Гуйе, Андер Эррера, Леандро Паредес, Данилу Перейра, Рафинья, Пабло Сарабия, Марко Верратти.

Нападающие: Анхель Ди Мария, Мауро Икарди, Мойзе Кин, Килиан Мбаппе, Неймар.

Отсутствуют: Хуан Бернат, Денис Франчи, Исмаэль Гарби, Абдулай Камара, Александр Летелье, Эдуард Мешю, Кенни Нагера, Тимоти Пембеле, Хави Симонс.

Матч Манчестер Сити — ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.