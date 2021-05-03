Манчестер Сити — ПСЖ: где смотреть матч

Английский клуб встретится со французским в Лиге чемпионов УЕФА.

В рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов английский Манчестер Сити сыграет против французского Пари Сен-Жермен.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка ПСЖ — Манчестер Сити будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1.

Начало встречи запланировано 4 мая, на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первой игры?

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити: "При счете 0:1 мы недостаточно хорошо играли с мячом. Сити не часто играет на этой стадии в Лиге чемпионов. Хочу, чтобы в ответном матче мы просто были собой. Мы неплохо справляемся и не можем играть по-другому.

Порой требуется время, чтобы раскрепоститься и стать собой. Во втором тайме мы стали играть по-другому в плане давления на соперника. Это нелегко против таких игроков, как Неймар, Мбаппе и Ди Мария. Я очень доволен, как мы сегодня сыграли"

Маркиньос, защитник ПСЖ: "У нас есть еще 90 минут, но нужно показать свою лучшую игру, если мы хотим пройти дальше. Нужно спокойно все проанализировать. Иногда бывает трудно играть без мяча. Иногда нужно уметь сыграть умно и стратегически. Мы пропустили два глупых гола".