Гвардиола: У ПСЖ очень умный тренер. Я не знаю, что они будут делать

Наставник Ман Сити высказался об ответной встрече с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

Манчестер Сити примет на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"ПСЖ — выдающаяся команда, все это знают. Они способны создавать для победы то, чего многие просто не ожидают. Конечно, я знаю, на что они способны, но в памяти слишком свежо то, что они делают на поле. В то же время мы знаем, как здорово мы можем играть. Завтра мы снова должны выйти на поле сыграть так, как мы умеем. Это не трудно".

"Нас поджидают те же опасности, что и в первом матче. Они могут поменять расстановку, у них очень умный тренер, я не знаю, что они будут делать. Мы ни разу не доходили до этой стадии — желание выйти в финал вполне объяснимо. Надо сфокусироваться на себе, мы должны вместе читать игру, держаться вместе в трудные моменты, вместе преодолевать трудности. Мы изо всех сил постараемся навязать свою игру сопернику. Надо хорошо сыграть в обороне, сохранять терпение и постараться забить".

"Сценарий 2019 года с Тоттенхэмом? Я не могу предсказать, что будет завтра. Это другие команды, другие события. Прошлое — это прошлое, наши воспоминания, они могут быть счастливыми или печальными. Мы прекрасно играли тогда, но не смогли пройти дальше. Теперь стараемся выйти в финал".

"Исходя из собственного опыта, могу сказать, что ответные полуфинальные матчи всегда трудные. Начинаешь играть, полагаясь на результат первой встречи, забываешь, что ты должен делать — выиграть матч. Так всегда было. Финал — это уже совершенно другая история", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Манчестер Сити — ПСЖ состоится во вторник, четвертого мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.