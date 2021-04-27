Почеттино: Гвардиола — один из лучших тренеров мира, а Манчестер Сити — одна из лучших команд планеты

Коуч рассказал о поединке против Ман Сити.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий матч против Манчестер Сити в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

"Это не личная разборка и не личное противостояние. Это соперничество двух очень хороших команд. Когда мы говорим о Гвардиоле, мы говорим об одном из лучших тренеров мира, если не лучшем. Я с большим уважением отношусь к его карьере — не только к титулам, но и к наследию, которое он выстраивает. Я являюсь тренером, который любит футбол, старается учиться, пытается играть и побеждать. Это цель любого клуба.

У обеих команд есть невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут. Это будут ﻿тяжелые и очень конкурентные матчи. Сити проводит фантастический сезон, они регулярно делают это с Пепом. Это будет тяжелый матч. Надеюсь, мы покажем хороший футбол и победим. Это главная цель в футболе".

Также специалист выделил нескольких игроков "горожан" и рассказал о состоянии своих футболистов.

"Я очень хорошо знаю Фила Фодена по работе в Англии. Мы должны контролировать этого игрока. У нас есть идеи, как это сделать, но задача тяжелейшая. Но столь же тяжело будет против Рияда Махреза, Кевина де Брейне, Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро и Габриэла Жезуса. Это лучшая команда мира. У них великолепные игроки и отличный тренерский штаб.

Бернат и Флоренци вне игры, остальные готовы выйти на поле. Сити — одна из лучших команд планеты, у них лучший тренер. Конечно, это будет сложнее, чем было с "Баварией", но посмотрим, кто знает. Самое важное — это 180 минут, по итогам которых решится, кто выйдет в финал. Мы должны сыграть лучше", — сказал Почеттино.

Напомним, что ПСЖ примет Манчестер Сити завтра, 28 апреля. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данной встречи.