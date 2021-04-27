Гвардиола: Не думал о Мбаппе и Неймаре, хотел просто выспаться

Испанский специалист высказался о звездах парижан.

Главный тренер Манчестер Сити в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против ПСЖ высказался о лидерах клуба Неймаре и Килиане Мбаппе.

"Мбаппе и Неймар? Не думал о них, хотел просто выспаться. Мы всеми силами попытаемся их остановить. Будем обороняться как команда, и в целом играть как команда.

Конечно, нам придется кое-что подрегулировать в нашей игре, но в то же время для нас нет никакого смысла в том, чтобы не показывать привычный футбол.

Когда играли с Кристал Пэлас, также подкорректировали нашу игру. Была цель закрыть реактивного Заа. У ПСЖ отличная атака, на наши ворота будет много контратак", — цитирует Пепа Goal.

Напомним, что ПСЖ примет Манчестер Сити завтра, 28 апреля. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данной встречи.