ПСЖ — Манчестер Сити: от начала эпохи шейхов до нынешнего мега-статуса

Football.ua вспоминает историю противостояний парижского и манчестерского грандов.

"Нефтяное дерби", как уже успели окрестить грядущее противостояние парижского и манчестерского грандов в главном еврокубке, имеет весьма короткую, но не менее интересную историю. Кроме того, самую первую встречу этих коллективов в еврокубках довольно сложно назвать битвой богачей. Почему? Об этом поговорим в нашем сегодняшнем материале.

Манчестер Сити – ПСЖ – 0:0, групповой этап Кубка УЕФА 2008/09

Первая встреча данных соперников случилась спустя несколько месяцев после приобретения шейхами клуба из Манчестера. На тот момент в ростере команды уже значилось несколько творцов дальнейших успехов "горожан" – Джо Харт, Венсан Компани, Пабло Сабалета и тд, однако тот коллектив лишь начинал свой путь к элите европейского футбола.

В Париже нефтяными деньгами тогда и близко не пахло. До этого момента оставалось еще три года. В КУЕФА 2008/09 Сити и Париж пересеклись на стадии группового этапа, расписав нулевую ничью, затем дружно проследовав в плей-офф из квинтета с Твенте, Расингом и Шальке.

Любопытно, что путь и тех, и других завершился на стадии четвертьфинала – англичане уступили дорогу в полуфинал Гамбургу, а французы – киевскому Динамо.

Манчестер Сити — ПСЖ 0:0

Манчестер Сити: Харт – Сабалета, Данн, Бен-Хаим, Гарридо – Старридж, Айланд, Компани, Васселл (Хаманн, 76) – Элано (Бенджани, 49), Жо (Эванс, 65)

ПСЖ: Ландро – Траоре, Камара, Бурийон, Сахо – Панкрат (Жюли, 69), Макелеле (Арман, 59), Клеман, Ротэн – Луйиндула, Кежман (Оаро, 69)

ПСЖ – Манчестер Сити – 2:3 по сумме двух встреч, 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2015/16

Следующее рандеву состоялось спустя восемь лет, уже в главном еврокубке и с куда более звездным статусом.

В кампании-2015/16 Сити под руководством Мануэля Пеллегрини мчался к своему первому в истории полуфиналу чемпионской лиги, по пути остановив как раз ПСЖ. Парижане на тот момент максимально сконцентрировались именно на выступлениях в Европе, так как родной чемпионат был выигран досрочно и безоговорочно. Тем не менее все пошло не по сценарию команды Лорана Блана уже в первой встрече на Парк де Пренс.

"Горожане" сумели увезти результативную ничью из столицы Франции (держим в уме и не забитый Златаном Ибрагимовичем пенальти при счете 0:0), а в ответной игре ПСЖ не продемонстрировал своих лучших качеств, за что и был наказан роскошным обводящим ударом от Кевина де Брюйне. К слову, Сити в ответной игре также не реализовал одиннадцатиметровый.

Первый матч:

ПСЖ — Манчестер Сити 2:2

Голы: Ибрагимович (41), Рабьо (59) – Де Брюйне (38), Фернандиньо (72)

ПСЖ: Трапп – Орье (ван дер Виль, 78), Т. Силва, Д. Луиз, Максвелл – Рабьо (Л. Моура, 78), Т. Мотта, Матюиди – Ди Мария, Ибрагимович, Кавани

Манчестер Сити: Харт – Санья,Отаменди, Мангаля, Клиши – Фернандо, Фернандиньо – Х. Навас, Де Брюйне (Делф, 78), Д. Сильва (Бони, 89) – Агуэро (Коларов, 90)

На 14 минуте Златан Ибрагимович (ПСЖ) не забил пенальти (вратарь)

Второй матч:

ПСЖ — Манчестер Сити 0:1

Гол: Де Брюйне (76)

Манчестер Сити: Харт – Санья, Отаменди, Мангаля, Клиши – Фернандиньо, Фернандо – Х. Навас, Д. Сильва (Делф, 88), Де Брюйне (Яя Туре, 84) – Агуэро (Ихеаначо, 90)

ПСЖ: Трапп – ван дер Виль, Орье (Пасторе, 62), Т. Силва, Максвелл – Рабьо, Маркиньос, Т. Мотта (Л. Моура, 44) – Ди Мария, Ибрагимович, Кавани

На 30 минуте Серхио Агуэро (Ман Сити) не реализовал пенальти (мимо)

Матч ПСЖ — Манчестер Сити пройдет 28 апреля и начнется в 22:00. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.

Роман Котляр, Football.ua