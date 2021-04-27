Неймар: Я сделаю все, чтобы привести ПСЖ к финалу

27 апреля 2021

Неймар, getty images

Бразилец жаждет триумфовать в главном клубном еврокубковом турнире.

Нападающий ПСЖ Неймар высказался накануне первого полуфинального поединка Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

"Это будет напряженная игра. Манчестер Сити — отличный соперник для такого матча. Это будет сложная стадия, как и предыдущая, но мы постараемся сыграть как можно лучше.

Я чувствую себя прекрасно, я счастлив. Я сделаю все, чтобы привести команду к финалу. Мы обыграли Баварию и сделаем все, что в наших силах, чтобы обыграть Манчестер Сити. 

Мы играем все лучше и лучше. В прошлом году мы заняли второе место. В начале сезона я сказал, что моей главной целью является Лига чемпионов. Мы действительно хотим выиграть этот турнир. В прошлом году мы проиграли финал. В этом году мы проделали большую работу и стали лучше", — сказал бразилец.

Ранее наставник ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал возможный трансфер одного из наиболее звездных игроков его команды.

Напомним, что ПСЖ примет Манчестер Сити завтра, 28 апреля. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данной встречи.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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