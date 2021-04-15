Начо: Этот сезон — лучший в моей карьере

Испанец высказался после выхода в полуфинал главного еврокубкового турнира.

Защитник Реала Начо поделился мыслями о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с Ливерпулем в 1/4 финала.

"Ливерпуль напирал и заставлял нас отходить назад. Соперник создавал моменты, но мы отлично играли в обороне. Возможно, в атаке мы были не так хороши, как хотелось бы, но такой подход к игре абсолютно естественен, если имеешь задел 3:1 после первого матча.

Люди говорили, что мы не являемся фаворитами в противостоянии с Ливерпулем, но теперь мы прошли очередного сильного соперника и шагнули в полуфинал. Мы уверены в себе и хотим дойти до финала. Стараюсь делать свою работу на максимум. И этот сезон — лучший в моей карьере", — сказал испанец.

Ранее полузащитник Реала Каземиро прокомментировал успех его команды в дуэли против Ливерпуля.