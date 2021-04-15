Ковач: В Монако я активно вовлечен во все процессы в клубе — в Баварии подобного не было и близко

Хорватский специалист сравнил методы руководства в немецком и французском клубе.

С недавних пор, в немецкой прессе все чаще встречается информация о том, что главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик недоволен методами управления клуба со стороны спортивного директора Хасана Салихамиджича.

Немецкий специалист считает, что две последние слабые трансферные кампании клуба оказались таковыми в результате настойчивости спортивного директора в вопросе единоличного подбора потенциальных новичков и исходящих трансферов из команды.

В своем интервью немецкому изданию Sport Bild о подобных инцидентах во время своей тренерской работы в "Красной машине" рассказал и нынешний главный тренер французского Монако Нико Ковач.

"В Монако мы постоянно находимся в тесном контакте с Полом Митчелом, нашим спортивным директором. А как было в Баварии? Мы все знаем, что там ситуация обстоит с точностью до наоборот.

Обстановка во Франции мне чем-то напоминает мой опыт работы с франкфуртским Айнтрахтом — это именно то, к чему стремится в своей карьере каждый тренер: планирование состава наперед и непосредственное участие в процессе", — приводит слова хорватского специалиста ресурс T-Online.de.

Стоит напомнить, что Ковач запрашивал у руководства Баварии трансферы Тимо Вернера, Анте Ребича и Кевина Фогта, однако получил отказ по всем трем футболистам.

В итоге, Бавария под его руководством выступала почти 1,5 сезона — в период с лета 2018 года по ноябрь 2019, в среднем за 65 матчей сумев добиться показателя в 2,26 очков за игру.