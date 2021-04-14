Тухель оскорбил Консейсау после финального свистка

14 апреля 2021

Сержиу Консейсау (слева) и Томас Тухель, getty images

Сообщается, что наставник португальского клуба сообщил о случившемся главному арбитру матча.

Между главным тренером Челси Томасом Тухелем и наставником Порту Сержиу Консейсау случился небольшой конфликт по окончанию ответной очной встречи в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

По информации Record, наставник лондонского клуба в грубой форме послал португальского специалиста сразу же после финального свистка, когда тренеры направлялись друг к другу, чтобы поблагодарить за игру.

После этого между специалистами завязалась перепалка, к которой присоединились игроки, столпившиеся в центре поля.

По ходу пресс-конференции Консейсау прокомментировал этот эпизод: "Джентльмен, который сейчас находится в соседнем помещении, оскорбил меня. Я сказал судье, что резервный арбитр слышал эти слова. На этом все".

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Челси — Порту.

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