Скорость Мбаппе и техника Неймара сломали систему Флика: анализ матча ПСЖ — Бавария

Football.ua анализирует ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов.

На данном этапе сезона двухматчевое противостояние Парижа и Баварии – лучшее, что мы видели в Лиге чемпионов. Обе команды продемонстрировали футбол высочайшего уровня и даже жалко, что одна из них вынуждена покинуть турнир перед его решающими стадиями.

В Мюнхене Бавария доминировала, но команда Почеттино тогда не просто отскочила, а добилась очень выгодного для себя результата. Гостевая победа со счетом 3:2 диктовала свои условия игры в ответной встрече. Было понятно, что ПСЖ снова будет окапываться и искать счастья в контратаках, а Бавария продолжит свои массированные позиционные атаки.

ПСЖ — Бавария 0:1 (первый матч — 3:2)

Гол: Чупо-Мотинг, 40

ПСЖ: Навас — Дагба, Данилу, Кимпембе, Диалло — Паредес, Гуйе — Ди Мария (Эррера, 88), Неймар, Дракслер (Кин, 72) — Мбаппе.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис (Мусиала, 70) — Киммих, Алаба — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотинг (Мартинес, 84).

Предупреждения: Дагба, Эррера — Алаба, Мюллер.

Базовыми схемами обеих команд были традиционные для Флика и Почеттино 4-2-3-1. В позиционной обороне и Бавария и ПСЖ перестраивались на структуру 4-4-2, где в паре с форвардом был центральный атакующий полузащитник, а вингеры садились в линию к центральных хавбекам.

На скриншоте выше – средний блок ПСЖ. Одним из главных коррективов Парижа в ответном матче была более высокая линия обороны. Хозяева поля на протяжении большей части матча пытались по возможности держать линию, как можно выше, не позволяя сопернику вдавить себя в штрафную. На открытом мяче защитники Парижа были в пол оборота и старались всегда быть готовыми к возможным забросам мяча за спины. На закрытом мяче линия обороны сразу выжимала соперника подальше от своей трети поля.

Тепловая карта матча указывает на акцентах гостей при организации позиционных атак. Бавария регулярно старалась перегружать левый фланг/полуфланг за счет смещений в эту зону одного из опорных – Алабы, и высокой позиции Дэвиса. Периодически в это зону подключался и Эрнандес.

Статистика также подчеркивает приоритеты Баварии в фазе игры с мячом. Через левый фланг прошло 45% атакующих действий команды Флика.

На схеме выше – структура позиционной игры гостей в атаке. Главные особенности — треугольник на левом фланге, ассиметричные действия фланговых защитников и попытки создания изоляции для Сане на правом фланге. В конструктивной фазе Бавария часто переходила на структуру игры с тремя защитниками. Дэвис поддерживал ширину атаки на своем фланге, а Павар нередко оставался в тройке или опорной зоне.

Париж не стремился к позиционным атакам. Его главное оружие в противостоянии с клубными чемпионами мира – контратаки. ПСЖ было необходимо пространство и команда Почеттино отлично знало, что с ним делать. Здесь все было просто. При каждом отборе или перехвате следовал пас на Неймара, который изначально искал зону, чуть глубже Мбаппе, с диагональным вектором для потенциальной передачи на ход реактивному форварду. Далее Неймар запускал партнера в прорыв, а параллельно. Для поддержки и вариативности, свободное полупространство атаковал Ди Мария.

Баварии повезло, что Париж не реализовывал свои убойные моменты. Уже в первом тайме ПСЖ мог снять все вопросы об исходе двухматчевого противостояния. Один Неймар дважды попала в каркас ворот, были выходы один на один. И все это происходило благодаря искусному выходу парижан из под контрпрессинга Баварии.

Что касается развития позиционных атак, то здесь у хозяев были трудности. Структура высокого прессинга мюнхенцев представлена на схемах ниже:

Мюллер и Чупо-Мотинг перекрывали векторы передач на Паредеса, который теоретически должен был играть важную роль в билд-апе хозяев, и контролировали центрбеков.

Игроки Баварии перекрывали центральную зону и провоцировали соперника играть через фланг. Когда мяч оказывался у бровки, давление гостей активизтировалось. Вингер атаковал фулбека с мячом, а остальные футболисты закрывали его ближайших партнеров.

После матча главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не скрывал своих эмоций: "Мы были очень сосредоточенными. Был по-настоящему сложный матч. Очень рад за своих футболистов. Выход в полуфинал — это большое событие для нас всех.

Сложно наслаждаться игрой, когда стоишь у бровки, но я пытаюсь. Каждый раз со стороны кажется, что я сохраняю хладнокровие. Но внутри меня бурлят нервы, настоящий соревновательный стресс. Когда я сидел дома без работы, такого адреналина мне не хватало. Конечно, я нервничал, речь ведь о главном клубном турнире. Внутри я будто заживо сварился.

Во время игры мы прилагали много усилий для того, чтобы поправить свою расстановку на поле. Чтобы улучшить картину игры, особенно на флангах. На этот раз мы уже не позволили сопернику так часто врываться в наши владения на высокой скорости. Жаль, что сами не забили, но сейчас мы все равно очень рады происходящему".

В свою очередь, Ханс-Дитер Флик отметил, что решающим фактором в противостоянии оказался низкий уровень реализации голевых моментов его командой в первом матче: "Мы бы прошли дальше, если бы не растеряли столько голевых моментов в первом матче, если бы не пропустили тогда третий мяч. Я должен выразить огромную признательность своей команде, пусть даже если дальше прошел ПСЖ. Но будет честно поздравить и соперника.

Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания. Мы должны принять это поражение, пусть даже если надеялись на иной исход".

Практически бессмысленно говорить об объективности исхода этого противостояния. Мы получили два разных матча. Единственное, что в них было общего – это победы команд, которые были хуже в отдельно взятом матче. В Мюнхене Бавария буквально вдавила ПСЖ в его штрафную и 31 удар по воротам – это аномальный аргумент, который трудно оспорить. Но, в то же время, простого по своей структуре футбола парижан тогда хватило, чтобы привезти домой три выездных гола.

Характеристики футболистов атакующей группы ПСЖ практически гарантируют благоприятные условия для организации эффективных быстрых атак. Было ожидаемо, что хозяева будут иметь моменты на Парк де Пренс. Главным заданием штаба Почеттино было в короткие сроки максимально улучшить действия команды в позиционной обороне и организовать высокий прессинг по триггеру.

Провалив первый матч по игре, но добившись в нем отличного результата, парижане понимали, что второй раз подобный номер может не пройти. Почеттинно сделал правильные выводы и сумел оперативно повлиять на своих звезд из атакующей группы игроков. Аргентинский специалист преобразил игру команды, в которой Мбаппе и Неймар старались осуществлять давление на билд-ап Баварии и вообще продемонстрировали высокий уровень игровой дисциплины. Периодические признаки проактивных методов обороны существенно осложнили жизнь мюнхенцев в процессе организации позиционных атак.

Вторым очень важным моментом в игре ПСЖ был выход из под прессинга. С этим у Парижа были большие трудности в первой игре. На этот раз, техничные игроки французского клуба с удивительной легкостью справлялись с интенсивным давлением соперника. На мой взгляд, главным козырем команды Почеттино в матче был впечатляющий уровень демонтажа контрпрессинга Баварии. Неймар, Мбаппе и компания хорошенько погоняли оппонентов. Игроки Баварии постоянно тратили много энергии в холостом контрпрессинге, к тому же, эффективные "квадраты" Парижа приводили к систематическим отрезаниям целых групп игроков Баварии от активной фазы игры. Именно это и создавало хорошие условия для быстрых атак.

Именно, беря во внимание факт более эффективного плана на игру во втором, решающем матче, можно быть спокойным за объективность результата двухматчевого противостояния. Штаб Почеттино сделал правильные выводы после первой встречи и внес все необходимые коррективы ко второй игре. В свою очередь, игроки отлично интегрировались в этот план и реализовали его на поле. Не смотря на — 0:1, это была игра Парижа. Показатели ожидаемых голов не дадут соврать – 1,86:1,53 в пользу ПСЖ.

Последнее слово было за Почеттино, который сумел в нужный момент укротить "зверинный" талант своих звезд и максимально эффективно использовал качества своих игроков в структуре игры команды. По большому счету, индивидуальное мастерство отдельных футболистов сломало одну из лучших систем игры. Конечно, присутствие в матчах травмированного Роберта Левандоски вполне возможно, могло оказаться той самой, не достающей деталью в механизме Флика, но это уже сослагательные наклонения...

Сергей Костенюк, Football.ua