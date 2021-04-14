Кейлор Навас никогда не проигрывал двухматчевое противостояние в Лиге чемпионов

14 апреля 2021

Кейлор Навас, getty images

Костариканский голкипер нашел свой турнир.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка 1/4 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Баварию и потерпел минимальное поражение, но все равно вышел в следующую стадию.

Благодаря данному результату Кейлор Навас продлил свою успешную серию — голкипер никогда не проигрывал в двухматчевом противостоянии Лиги чемпионов, в котором выходил на поле, сообщает твиттер-аккаунт турнира.

Ранее костариканский голкипер трижды выигрывал турнир в составе мадридского Реала, а затем дошел до финала с ПСЖ.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Пари Сен-Жермен — Бавария.

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