Кейлор Навас никогда не проигрывал двухматчевое противостояние в Лиге чемпионов

Костариканский голкипер нашел свой турнир.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка 1/4 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Баварию и потерпел минимальное поражение, но все равно вышел в следующую стадию.

Благодаря данному результату Кейлор Навас продлил свою успешную серию — голкипер никогда не проигрывал в двухматчевом противостоянии Лиги чемпионов, в котором выходил на поле, сообщает твиттер-аккаунт турнира.

Ранее костариканский голкипер трижды выигрывал турнир в составе мадридского Реала, а затем дошел до финала с ПСЖ.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Пари Сен-Жермен — Бавария.