Тухель не хотел бы играть против Ливерпуля в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер "пенсионеров" дал комментарий после матча против Порту.

Челси в рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Порту и минимально уступил.

Теперь лондонцы ждут победителя пары Реал — Ливерпуль. Главный тренер Челси Томас Тухель не горит желанием играть против "красных".

"Я не высказываю пожеланий, но в целом мне бы понравилось не играть в Лиге чемпионов УЕФА с командами из своей лиги. До игры соперников (Реала и Ливерпуля) еще остается время. Я буду ее смотреть, и мне приятно будет смотреть в качестве полуфиналиста.

Возможно всякое — Ливерпуль дома очень силен. А для нас — как получится, так и будет", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Челси — Порту.