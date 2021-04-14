Неймар: Мы играли против великой команды, но и сами обладаем большим величием

14 апреля 2021

Неймар, getty images

Бразилец дал комментарий после сложного матча.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка 1/4 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Баварию и потерпел минимальное поражение, но все равно вышел в следующую стадию.

Лидер французской команды Неймар дал комментарий после матча, отметив единство своих партнеров.

"Мы — настоящая команда, и каждый из нас достоин поздравлений. Главное, что мы прошли дальше. Мы в полуфинале, но хотим забраться еще выше.

Я очень рад. Мы играли против великой команды, но мы и сами обладаем большим величием. Мы выбили чемпиона Европы, но должны теперь поработать пуще прежнего", — приводит слова Неймара официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Пари Сен-Жермен — Бавария.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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