Неймар: Своим счастливым нахождением в Париже я обязан Мбаппе

Бразилец раскрыл информацию о том, кто помогал ему адаптироваться в незнакомой стране.

Накануне ответного поединка против мюнхенской Баварии в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, бразильский нападающий Пари Сен-Жермен Неймар пообщался с журналистами всемирно известного издания France Football, рассказав о своем периоде адаптации во флагмане французского футбола.

"Килиан Мбаппе многому меня научил. Показал, каково это — быть французом. Он объяснил мне французский менталитет. Своей адаптацией и счастливым нахождением в Париже я обязан, в первую очередь, ему.

Прежде всего, меня тронуло то, какой он человек. Килиан очень внимателен, всегда счастлив и добр ко всем. Очень приятный человек. Это стало причиной того, что мы так хорошо поладили уже с первых попыток общения.

Затем, безусловно, я сумел понаблюдать за тем, как он работает на тренировках, за его скоростью, набором навыков ведения мяча, интеллектом, и желанием развиваться. Я так и сказал себе: "Он — наш "золотой мальчик"!".

Сама по себе скорость ничего не значит для игрока. Вам необходимо быть грамотным в тактическом плане, чтобы использовать это преимущество с умом. И Килиан как раз обладает этим навыком. Он не только умен и быстр, но и обладает внушительным набором финтов", — подытожил 29-летний футболист.

Напомним, что матч ПСЖ — Бавария состоится 13 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.