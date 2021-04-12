Чилвелл: Тухель сказал, чтобы мы отнеслись к Порту с уважением

Защитник Челси высказался об ответном матче Лиги чемпионов против Порту.

В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов лондонский Челси встретится с Порту. Защитник "пенсионеров" Бен Чилвелл поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Два важнейших гола на выезде должны сыграть свою роль. Пока мы сделали лишь половину дела. Но, конечно, о более удачном результате первой игры мы не могли и мечтать".

"Еще перед первой встречей с Порту мы прекрасно знали, что будет очень много силовой борьбы. Нам достался серьезный соперник, и наш главный тренер сделал все, чтобы мы отнеслись к нему с уважением. На кону стоит путевка в полуфинал. Можете не сомневаться — никакой расслабленности от нас ждать не стоит", — приводит слова Чилвелла официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Челси — Порту состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.