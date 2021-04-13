Зидан — о матче с Ливерпулем: Постараемся провести мощный поединок

13 апреля 2021

Зинедин Зидан, getty images

Специалист рассказал об ответной игре в ЛЧ.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал ответный поединок против Ливерпуля в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Отдаем себе отчет, какой матч нам предстоит. Постараемся продолжить то, что начали, и сыграть как единое целое. Надо будет биться и атаковать как сплоченная команда. Мы готовы к ответной встрече. Завтрашний матч — единственный, о котором мы думаем. Надо поднапрячься и выйти в полуфинал.

Не будем расходовать свои ресурсы впустую. Реал всегда выходит на поле только с мыслью о победе. Мы затратили много сил в играх с Ливерпулем и Барселоной, но должны будем снова сыграть на максимуме, и мы к этому готовы".

"Чтобы выйти в полуфинал, от нас требуется провести очередной мощный матч. Эта команда готова к испытаниям. Она всегда сплачивается, когда ситуация становится более тяжелой. Это подчеркивает ее характер.

Не можем позволить себе расслабиться. Мы должны сыграть на абсолютном пределе", — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Первый поединок между "галактикос" и "красными" завершился в  пользу первых со счетом 3:1. Ответная игра состоится 14-го апреля на Энфилде. Начало — в 22:00.
 
На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка. Также вы можете узнать, где посмотреть матч и ознакомиться с букмекерскими котировками.
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