Зидан — о матче с Ливерпулем: Постараемся провести мощный поединок

Специалист рассказал об ответной игре в ЛЧ.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал ответный поединок против Ливерпуля в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Отдаем себе отчет, какой матч нам предстоит. Постараемся продолжить то, что начали, и сыграть как единое целое. Надо будет биться и атаковать как сплоченная команда. Мы готовы к ответной встрече. Завтрашний матч — единственный, о котором мы думаем. Надо поднапрячься и выйти в полуфинал.

Не будем расходовать свои ресурсы впустую. Реал всегда выходит на поле только с мыслью о победе. Мы затратили много сил в играх с Ливерпулем и Барселоной, но должны будем снова сыграть на максимуме, и мы к этому готовы".

"Чтобы выйти в полуфинал, от нас требуется провести очередной мощный матч. Эта команда готова к испытаниям. Она всегда сплачивается, когда ситуация становится более тяжелой. Это подчеркивает ее характер.

Не можем позволить себе расслабиться. Мы должны сыграть на абсолютном пределе", — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.