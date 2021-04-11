Верратти и Флоренци вылечились от коронавируса и могут сыграть с Баварией

11 апреля 2021

Марко Верратти, getty images

В обойму парижского клуба вернулись два ключевых футболиста.

Футболисты Пари Сен-Жермен Марко Верратти и Алессандро Флоренци излечились от коронавируса.

По информации источника, игроки парижского гранда прошли повторное тестирование на коронавирус. Их результаты оказались отрицательными.

Ожидается, что Верратти и Флоренци смогут помочь парижанам в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с Баварией.

Ранее сообщалось, что игроки Баварии Кингсли Коман и Жером Боатенг получили повреждения в матче с Унионом и могут не сыграть с ПСЖ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Источник: Lequipe

Команды
статьи по теме:
Мартин Эдегор, getty images 11 апреля 2021 Арсенал хочет выкупить Эдегора и вернуть Себальоса
Карим Бензема, getty images 11 апреля 2021 Бензема сравнялся с Хуанито и Уго Санчесом и вышел на 6-е место по голам за Реал в Эль-Класико
Тибо Куртуа, getty images 11 апреля 2021 Куртуа: Во время матча адреналин зашкаливает и ты забываешь обо всем другом
Жоан Лапорта, getty images 11 апреля 2021 Лапорта: У нас впереди еще восемь матчей, чтобы добиться победы в Ла Лиге
Мартинелли, Explosao Tricolor 11 апреля 2021 Манчестер Юнайтед и Арсенал следят за хавбеком Флуминенсе Мартинелли
Дмитрий Мацапура, фото ФК Заря Луганск 11 апреля 2021 Мацапура займет место в воротах Зари в игре против Ингульца
Оскар Мингеса, getty images 11 апреля 2021 Мингеса: Мой гол ничего не значит без победы
Тревор Френсис с Кубком европейских чемпионов в 1979 году, Getty Images 11 апреля 2021 Ноттингем Форест в XXI веке: неудачники плей-офф, кошмарный сезон и проклятье восьми минут
Стефано Пьоли (слева) и Златан Ибрагимович, getty images 11 апреля 2021 Пьоли: Златан сказал, что не проявлял неуважения к судье и никак его не оскорблял
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images 11 апреля 2021 Солскьяер — о 1:6 с Тоттенхэмом: Это большое чёрное пятно нынешнего сезона
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм, Getty Images 11 апреля 2021 Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: кто фаворит противостояния
 
 Rambler's Top100