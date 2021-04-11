Верратти и Флоренци вылечились от коронавируса и могут сыграть с Баварией

В обойму парижского клуба вернулись два ключевых футболиста.

Футболисты Пари Сен-Жермен Марко Верратти и Алессандро Флоренци излечились от коронавируса.

По информации источника, игроки парижского гранда прошли повторное тестирование на коронавирус. Их результаты оказались отрицательными.

Ожидается, что Верратти и Флоренци смогут помочь парижанам в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с Баварией.

Ранее сообщалось, что игроки Баварии Кингсли Коман и Жером Боатенг получили повреждения в матче с Унионом и могут не сыграть с ПСЖ.

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