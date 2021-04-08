Ди Мария отдал 100 голевых пасов за шесть сезонов в ПСЖ

Львиная доля результативных передач ожидаемо пришлась на французский чемпионат.

Вчера прошел первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ в гостях обыграл мюнхенскую Баварию со счетом 3:2.

В этом матче полузащитник парижан Анхель Ди Мария отметился результативной передачей на Килиана Мбаппе в случае с третьим голом в ворота немецкой команды.

Как сообщает пресс-служба ПСЖ, для аргентинца это была сотая голевая передача в футболке парижского клуба. 61 из них он отдал в Лиге 1, 16 в Лиге чемпионов, 11 в Кубке французской лиги, 8 в Кубке Франции и 1 в Суперкубке Франции.

Напомним, Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года и в прошлом месяце он продлил контракт до лета 2022 года с опцией продления еще на один сезон.