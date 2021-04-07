Ливерпуль выступил с заявлением о расизме после матча с Реалом

Игроки Ливерпуля получили расистские эмодзи в своих социальных сетях.

Ливерпуль на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором клуб осуждает поведение пользователей социальных сетей, которые набросились с расистскими высказываниями на защитника Трента Александер-Арнольда и полузащитника Наби Кейта после матча 1/4 финала против Реала (1:3).

"Мы снова с грустью обсуждаем отвратительные расистские высказывания после футбольного матча. Это совершенно неприемлемо и это нужно прекратить.

Ливерпуль осуждает все формы дискриминации, и мы продолжаем работать с нашими партнерами в рамках нашей инициативы Red Together, чтобы бороться с ней. Как клуб мы будем предлагать нашим игрокам любую поддержку, в которой они могут нуждаться. Мы также будем работать с соответствующими органами, чтобы выявить и, если возможно, привлечь к ответственности виновных.

Мы знаем, что этого будет недостаточно, пока платформы социальных сетей и регулирующие органы, которые ими управляют, не примут самые решительные меры. Нельзя допустить продолжения нынешней ситуации, и мы все обязаны сделать так, чтобы этого не произошло", — говорится на официальном сайте "красных".

Видеообзор матча Реал — Ливерпуль можно посмотреть на Football.ua.