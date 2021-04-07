Асенсио: Игроки Ливерпуля вышли на второй тайм сражаться

Хавбек Реала высказался о победе над Ливерпулем в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов мадридский Реал одержал уверенную победу над Ливерпулем. Атакующий полузащитник "сливочных" Марко Асенсио поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Они вышли на второй тайм сражаться. Они повысили ставки после первого тайма, но в конечном итоге мы все же заслужили победу".

"Знали, что нужно делать акцент в нападении на зоны за спинами крайних защитников, и наш план сработал. Мы здорово играли на протяжении всего матча".

"Я доволен тем, как идут дела. Знал, что этот момент настанет. К счастью, он наступил в ключевой отрезок сезона", — приводит слова Асенсио официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Ливерпуль вы можете на Football.ua.