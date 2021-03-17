Роберто Мартинес — о де Брюйне: То, как он играет "ложную девятку", нужно изучать во всех футбольных академиях мира

17 марта 2021

Роберто Мартинес, getty images

Испанский специалист поделился мыслями о хавбеке "горожан".

Технический наблюдатель УЕФА и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высоко отозвался о полузащитнике Манчестер Сити Кевине де Брюйне.

"Настоящая капитанская игра, мастер-класс по выбору позиции, поиску свободных зон и обмену позициями с другими игроками атаки. К тому же он открыл счет, ударив из-за штрафной своей "слабой" ногой.

То, как он играет "ложную девятку", нужно изучать во всех футбольных академиях мира", – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Отметим, что именно Кевин де Брюйне стал лучшим игроком матча Манчестер Сити — Боруссия М.

Ранее сам бельгиец прокомментировал данную еврокубковую встречу.

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