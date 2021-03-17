Рамос — второй по количеству голов, забитых защитниками в ЛЧ

Больше испанца забил экс-футболист "сливочных".

Защитник и капитан Реала Серхио Рамос отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Аталантой.

По информации Opta, данное взятие ворот стало пятнадцатым для 34-летнего испанца в Лиге чемпионов.

В истории турнира больше мячей среди защитников лишь на счету Роберто Карлоса (16 голов).

Ранее Рамос прокомментировал победу в ответном матче с Аталантой.

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