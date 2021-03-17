Рамос — второй по количеству голов, забитых защитниками в ЛЧ

17 марта 2021

Серхио Рамос, getty images

Больше испанца забил экс-футболист "сливочных".

Защитник и капитан Реала Серхио Рамос отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Аталантой.

По информации Opta, данное взятие ворот стало пятнадцатым для 34-летнего испанца в Лиге чемпионов.

В истории турнира больше мячей среди защитников лишь на счету Роберто Карлоса (16 голов).

Ранее Рамос прокомментировал победу в ответном матче с Аталантой.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Эрик Байи, getty images 25 февраля 2021 Байи: Между Месси и Роналду я выберу Рамоса
СЕРХИО РАМОС, GETTY IMAGES 11 марта 2021 Рамос — о продлении контракта: Новостей нет, но я спокоен
Серхио Рамос (слева) и Криштиану Роналду, getty images 12 марта 2021 Рамос — о Роналду: Он флагман Ювентуса и привык быть в центре внимания
Серхио Рамос (справа), Getty Images 14 марта 2021 Рамос догнал Касильяса по количеству побед в Ла Лиге
Серхио Рамос и Эден Азар, getty images 10 марта 2021 Рамос и Азар могут сыграть с Эльче
Серхио Рамос, Getty Images 04 марта 2021 Рамос имеет шанс сыграть против Аталанты
Серхио Рамос, Getty images 11 марта 2021 Рамос назвал самого сильного соперника, против которого играл
Серхио Рамос, getty images 12 марта 2021 Рамос: В свои 34 года я чувствую себя на 28 лет
Серхио Рамос, Getty Images 13 марта 2021 Реал — Эльче: Рамос сыграет за сливочных впервые с 14 января
 
 Rambler's Top100