Зидан: Победа радует, горжусь каждым игроком

Специалист — об игре с "красными" в ЛЧ.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан рассказал о победе над Ливерпулем в рамках первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1).

"Меня радует сегодняшняя победа. Мы провели отличный матч, однако в начале второго тайма испытывали сложности. Я горжусь каждым игроком. Но впереди ответная игра.

Во втором тайме Ливерпуль лишь раз пробил по нашим воротам и забил гол. Да, неприятно, но это футбол, все бывает. Я поддерживаю футболистов в каждой игре".

"Очень важно, что забил Винисиус. Ему это было нужно и я рад за него. Когда он отличается, то становится намного мобильнее и помогает команде.

Мы насладимся сегодняшней победой. Далее по плану восстановление а впереди не менее важный матч против Барселоны", — цитирует Зидана Marca.

Видео голов и обзор матча Реал — Ливерпуль можно смотреть на Football.ua.

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