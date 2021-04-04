Мбаппе — о травме Левандовски: Он — великий футболист, и его отсутствие — хорошая новость для нас

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о травме форварда Баварии Роберта Левандовски, в связи с которой он пропустит 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Левандовски – великий футболист, и его отсутствие – хорошая новость для нас. Даже при том, что я не радуюсь чужим травмам", – цитирует Мбаппе L'Equipe.
Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о травме форварда Баварии Роберта Левандовски..
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