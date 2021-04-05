Бенитес — о матче Реал — Ливерпуль: Для меня нет фаворита в этой встрече, обе команды хороши

Бывший тренер обеих команд высказался о клубах накануне очной встречи.

Экс-наставник Ливерпуля и Реала Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от матча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Для меня нет фаворита в этой встрече. Думаю, обе команды хороши. Ливерпуль постарается сыграть быстро, но Реал захочет держать мяч. Команда, которая задаст свой темп, добьется успеха.

Думаю, что отсутствие болельщиков выгоднее Реалу. Атмосфера Энфилда многое дает Ливерпулю, а в еврокубковых матчах – еще больше", – сказал специалист.

Ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мыслями накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

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