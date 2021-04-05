Манчестер Сити — Боруссия Д: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

Боруссия Д постарается преподнести сюрприз одному из главных претендентов на победу в турнире.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Боруссия Д встретится с Манчестер Сити на выезде.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — Боруссия Д будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажут телеканал Футбол 2 и сервис MEGOGO.

Как ранее играли между собой Манчестер Сити и Боруссия Д в Лиге чемпионов?

Манчестер Сити и Боруссия Д встречались между собой в 2012 году в групповом раунде. Матч в Манчестере завершился вничью — 1:1, а поединок в Дортмунде с минимальным преимуществом выиграла Боруссия — 1:0.

В каком настроении соперники подходят к очной встрече?

После международной паузы Манчестер Сити разобрался с Лестером (2:0) и уверенно лидирует в Премьер-лиге.

Боруссия Д уступила дома Айнтрахту Ф (1:2) и пока не попадает в зону Лиги чемпионов, занимая пятое место в Бундеслиге.

Матч Манчестр Сити — Боруссия Д состоится во вторник, 6 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.