Манчестер Сити — Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити примет Боруссию Д.

Матч пройдет во вторник, 6 апреля, в Манчестере на стадионе Этихад. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов будет доступна на нашем сайте.

Что говорили тренеры команд перед матчем?

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити

"Что касается Боруссии, может, в этом сезоне ей не хватает стабильности, но если оценивать индивидуальный класс, то каждый игрок — это фантастика. Хуммельс, Джан, Менье, Дауд... да кто угодно! Холанд, Санчо, Азар, Ройс, Брандт. Прекрасные молодые игроки из академии. Они выбили Севилью, которая всего здорово играет в плей-офф".

"Когда я анализирую команду, то никогда не смотрю в таблицу. Это футбольный матч, который начинается при счете 0:0. Есть два матча, и кто сыграет лучше, тот и пройдет дальше. Когда я работал в Мюнхене, Дортмунд был нашим принципиальным соперником. Каждый год против них приходилось биться изо всех сил. Мы играли с ними три года: первый с Юргеном Клоппом и потом два с Томасом Тухелем".

Эдин Терзич, исполняющий обязанности главного тренера Боруссии Д

"Сити — это самая сильная команда мира прямо сейчас, невероятно классная команда. Перед нами интересная задача — необходимо показать свой лучший футбол в обоих матчах".

"Соперник завтра будет подолгу владеть мячом, с этим надо смириться. Они любят загонять соперника и таким образом освободить пространство. Когда мяч будет у нас, надо будет включаться. В таких ситуациях остановить нас тяжело".

Ответный поединок состоится 14 апреля в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк.

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