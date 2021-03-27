УЕФА планирует допустить не менее 9 тысяч болельщиков на финал ЛЧ в Стамбуле

Финал самого престижного клубного турнира Европы пройдет 29 мая.

УЕФА планирует разрешить болельщикам присутствовать на финальном матче Лиги чемпионов нынешнего сезона, который пройдет в Стамбуле 29 мая. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в планах УЕФА на присутствие фанатов в крупнейшем городе Турции не менее девяти тысяч человек.

При этом планируется, что билеты будут проданы болельщикам двух клубов, которые смогли добраться до решающей стадии турнира.

Отмечается, что окончательно решение о допуске фанатов будет приниматься правительством Турции, но УЕФА надеется на положительное решение вопроса.

Стадион Ататюрка в Стамбуле более 75 тысяч болельщиков и в зависимости от ситуации с коронавирусом, арена примет от 30 до 50 % ее вместимости.

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