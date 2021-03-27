Ассоциации Англии и Шотландии намерены блокировать изменение формата Лиги чемпионов

Свою позицию они аргументируют существенным увеличением количества матчей.

Переговоры между европейскими ассоциациями и руководством УЕФА относительно грядущего возможного расширения формата Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2024 года постепенно приближаются ко своей финальной развязки.

Как стало известно ранее, большинство представителей европейских стран одобрительно высказались по поводу внедрения так называемой "швейцарской системы", однако нашлись те ассоциации, которым нововведения не кажутся столь выигрышными.

Речь идет об Англии и Шотландии, представители которых стараются оставить актуальным действующий формат розыгрыша европейских трофеев, или, хотя бы, добиться имплементации их предложений в новые правила.

К ним присоединяется и экс-исполнительный директор УЕФА Ларс-Кристер Ульссон, приводя в качестве доказательной базы показатель в около 100 новых матчей, которые добавятся к еврокубковому сезону для клубов, что приведет к увеличению количества игровых недель с 6 до 10-и, начиная от 2024 года, и поставит под угрозу внутренние состязания.

При этом, английская и шотландская ассоциации опасаются, что УЕФА все равно продолжит отдавать предпочтение крупнейшим футбольным лигам, предоставляя им пятый гарантированный слот для попадания команд на групповой этап за счет увеличения количества участников. При этом, три "лучшие в истории Лиги чемпионов" команды также будут получать прямые путевку, вне зависимости от итоговой позиции на внутренней арене по окончанию сезона.

Взамен, несогласные ассоциации предлагают поправку, которая ограничит число дополнительных игровых недель до двух, вместо четырех, а также устанавливает лимит представительства одной страны в еврокубках на показателе в пять клубов.

Также, Ульссон затронул важный вопрос чрезмерного обогащения клубов-участников Лиги чемпионов, по сравнению с остальными командами на внутренней арене, что "фактически убивает конкуренцию".

Напомним, что окончательный вердикт по данному вопросу УЕФА обязалось вынести до 31 марта 2021 года.