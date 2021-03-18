УЕФА может допустить болельщиков на финал Лиги чемпионов

Однако последние тенденции в эпидемиологической обстановке могу перечеркнуть и эти планы футбольных функционеров.

В распоряжение ресурса ESPN попала информация от неназванных источников в УЕФА относительно возможности допуска любителей футбола на трибуны стамбульского Олимпийского стадиона Ататюрк в день проведения финального поединка Лиги чемпионов-2020/21.

При этом, футбольные чиновники далеки от идеи того, чтобы допустить болельщиков к посещению спортивных объектов на четвертьфинальной и полуфинальной стадиях текущего розыгрыша еврокубков.

Ключевым фактором к возможному успешному решению данного вопроса называются предварительные планы Европейского союза открыть свободное перемещения между странами с седины мая, что в последствии должно затронуть и близлежащие страны.

К сожалению, какой-либо дополнительной информации о возможных способах распространения билетов, их общего числа от базовой вместительности стадиона в 80,5 тыс. человек, а также дополнительных ограничений, источник не предоставил.

Напомним, что решающий поединок за трофей Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона запланирован на 29 мая 2021 года.