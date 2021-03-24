Реал примет Ливерпуль в Мадриде — BBC

В Испании вскоре внесут изменения в эпидемиологические ограничения.

Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем не будет перенесен из Испании.

По информации BBC, планируется, что с 30 марта испанское правительство смягчит ограничения по коронавирусу, связанные с въездом из Великобритании.

В связи с эти встреча, запланированная на 6 апреля, состоится в Мадриде.

Напомним, что 19-го марта в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне, Швейцария, состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.

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