Тухель: Спросите у Ювентуса, помог ли ему статус фаворита

Главный тренер Челси прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов.

Томас Тухель категорически отказывается считать Челси фаворитом в противостоянии с Порту в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Я очень доволен результатом жеребьевки, но не потому, что считаю Челси сильнее Порту, – цитирует тренера Челси L'Equipe. – Я рад, что мы играем не с английской командой, потому что это международный турнир".

"Мы уверены в себе, но не считаем себя фаворитом и с большим уважением относимся к Порту. Статус фаворита ничего не дает, спросите у Ювентуса, помог ли ему статус фаворита. Чтобы побеждать, нужно не громкое имя, а упорная работа".

Согласно результатам жеребьевки, в случае успеха в противостоянии с Порту, Челси встретится с победителем пары Ливерпуль — Реал.

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