Индзаги: Лацио хочет выступать на таком уровне регулярно, а не раз в 20 лет

Главный тренер Лацио рассказал о настрое команды перед матчем с Баварией.

Симоне Индзаги заверил, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лацио постарается сыграть максимально хорошо.

"Никто лучше нас не знает, насколько тяжело нам пришлось работать, чтобы достичь плей-офф Лиги чемпионов, – цитирует тренера Лацио официальный сайт УЕФА. – До поражения в первом матче мы не проигрывали в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Постараемся в ответном выступить максимально успешно".

"Это наш первый выход в 1/8 финала Лиги чемпионов за 20 лет, но наша цель — чтобы это происходило регулярно. У нас есть амбиции, будем их реализовывать. В нынешнем сезоне мы выполнили задачу-минимум — вышли в плей-офф. Теперь будем ставить новые цели".

В первом матче 1/8 финала Лацио с треском уступил Баварии дома.

Матч Бавария — Лацио состоится в среду, 17 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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