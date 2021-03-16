Нюбель выйдет в основе Баварии на матч с Лацио — Sport1

16 марта 2021

Александр Нюбель, getty images

Главному голкиперу клуба предоставят отдых.

Голкипер Баварии Александр Нюбель выйдет в основе мюнхенцев в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио, об этом сообщает Sport.

По информации источника, основному голкиперу немецкого клуба Мануэлю Нойеру предоставят отдых.

Данный матч станет для Нюбеля лишь третьим за Баварию после перехода из Шальке летом прошлого года.

До этого он сыграл в матче 1/32 финала Кубка Германии против Дюрена (3:0) и на групповом этапе Лиги чемпионов против Атлетико.

Бавария примет Лацио в среду, 17 марта. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Нойер догнал Румменигге по количеству игр за Баварию.

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